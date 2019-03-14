تفاصيل جديدة ومفاجآت في فيديوهات «عنتيل المحلة»

14 مارس 2019 - 04:50 م

بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديوهات إباحية لـ«عنتيل» جديد بمدينة المحلة، مع فتيات وسيدات بالقرية.

وسادت حالة من الغضب العارم عقب انتشار هذه الفيديوهات لصاحب محل قطع غيار «توك توك» بالقرية يدعى "إسماعيل.ا.ا" وشهرته أشرف 40 عاما، مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات.

وقال أحد أهالي القرية، إن الفيديوهات انتشرت وذلك من خلال أحد أصدقاء «العنتيل»، حيث قام بسرقة الفيديوهات من اللاب توب وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف على سيدة متزوجة.

وأكد المصدر، أن الفيديوهات موجودة منذ عام، وأنه في البداية دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات بالقرية.

وأوضح أن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فنقل الفيديوهات ومساومته عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح.

وأضاف المصدر، أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشف أحد الأشخاص في القرية وجود زوجته وطلقها.

وتمكنت مباحث مركز المحلة من إلقاء القبض على سيدتين “ش .ا ” 33 عاما و”ا.ال” 25 عاما ظهرا في الفيديوهات الجنسية، و قرَّرت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح.

كما أمرت بضبط المتهمين الرئيسيين في ترويج الفيديوهات الجنسية، بتهمه نشر صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.



