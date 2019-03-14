تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بالبنوك

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الدولار والجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، 14 مارس 2019، مقارنة بمستواه مع نهاية تعاملات الأمس.

وتراجع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 17.45 جنيه للشراء، مقابل 17.47 جنيه للشراء، كما تراجع إلى 17.33 جنيه، مقابل 17.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، قرشين، ليصل إلى 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 4 قروش، بينما ارتفع قرشا واحدا للشراء، ليسجل 17.43 جنيه للشراء، مقابل 17.42 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 17.48 جنيه، مقابل 17.52 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.33           17.45

بنك مصر                   17.35           17.45

الأهلي المصري            17.35           17.45

الإسكندرية                 17.45           17.55

التجاري الدولي           17.35           17.45

أبو ظبي الإسلامي         17.43            17.48

قناة السويس                17.35           17.45

البركة                       17.40           17.50


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