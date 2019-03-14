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«بوينج» تعلن وقف طائرات 737 بجميع دول العالم

عرب وعالم

بوينغ 737
بوينغ 737

خالد الشرقاوي - وكالات

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طائرات

بوينج

737 ماكس

أعلنت شركة "بوينج" تعليق جميع العمليات والرحلات الجوية على أسطول طائرات بوينج 737 ماكس في جميع أنحاء العالم المكون من 3737 طائرة، وذلك بعد التشاور مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA ) والمجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل (NTSB ) وسلطات الطيران وعملائها في جميع أنحاء العالم.

وفقدت شركة بوينج الأمريكية لإنتاج الطائرات التجارية 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ سقوط طائرتها 737 ماكس، الأحد الماضي، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي الأمريكية»، وتراجعت قيمة أسهم بوينغ 11% من 422.54 دولاراً الجمعة الماضي إلى 375.41 دولاراً يوم الثلاثاء.

واستعادت أسهم الشركة 1% من قيمتها خلال التعاملات أمس، وخفض صندوق إدوارد جونز أسهم بوينغ إلى الاحتفاظ بها بدلاً من الشراء، مشيراً إلى إمكانية تأخر طلبات الشراء من الشركة.

وجاءت كارثة سقوط طائرة بوينغ من أديس أبابا إلى نيروبي التي راح ضحيتها 157 قتيلاً، بعد 5 أشهر من سقوط طائرة من نفس الطراز «بوينغ 7373 ماكس8» في إندونيسيا، وأسفر الحادث عن مقتل 189 شخصاً، ولا يزال سبب حادث سقوط الطائرة في إثيوبيا قيد البحث والتحقيق، وأوقفت كثير من البلدان، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، استخدام تلك الطائرة.

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