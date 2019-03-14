  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية» ترحب بإعدام قاتل السفير المصري في العراق

مبارك وبوش

حينما قال مبارك لـ بوش: "سلملي على أبوك"

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ العالم بسد جديد غير «النهضة»

وسيم يوسف

داعية إماراتي يُشكك في«البخاري» وصحفي إسرائيلي يرد

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بالبنوك

بوينغ 737

«بوينج» تعلن وقف طائرات 737 بجميع دول العالم

صورة منتشرة من الفيديو

تفاصيل جديدة ومفاجآت في فيديوهات «عنتيل المحلة»

مميش

مهاب مميش: وقعنا عقودًا تجاوزت مليار دولار

الأرصاد

«الأرصاد»: أمطار على هذه المناطق غدًا

كلب

إمبراطورية الكلاب في مصر.. خارج القانون

40 مليون جنيه وإصابة 4 شرطيين خسائر حريق مصنع أكتوبر

قضايا وحوادث

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع زيوت

#

560 مليون جنيه أرباح البنك المصري الخليجي

#

هذه حجم الخسائر المبدئية لحادث محطة مصر

#

عامل يخدع 40 شخصًا ويستولى على 400 مليون جنيه

حريق

خسائر

مصنع أكتوبر

بدأت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار مدحت مكي، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة حريق مصنع زيوت بمدينة السادس من أكتوبر.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.

وتبين مبدئيًا من خلال التحقيقات أن حجم الخسائر يصل لنحو 40 مليون جنيه، فيما أصيب في الحريق 4 شرطيين، حالتهم الصحية مستقرة حاليًا.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية الأولى، واستغرقت عملية إطفاء الحريق نحو 3 ساعات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الجمعة.. الزمالك يطير إلى الجزائر لمواجهة «حسين داي»
» الحكومة الجزائرية تدعو المعارضة للحوار
» «الشيوخ الأمريكي» يصدم ترامب
» علاقة محرمة وسرقة هاتف.. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل فتاة
» مفاجآة.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي
» أسطورة ميلان: «صلاح» قادر على القضاء على أي مدافع
» ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه عن الضرائب
» شبيبة الساورة: نخشى الحكم التونسي أكثر من الأهلي
» خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في المعصرة
» تفاصيل اجتماع «البعثة الأممية» في ليبيا مع أعضاء قوة حماية طرابلس
» تركيا توجه طلبًا للسعودية بشأن خاشقجي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني