40 مليون جنيه وإصابة 4 شرطيين خسائر حريق مصنع أكتوبر

14 مارس 2019 - 05:07 م

بدأت نيابة أول أكتوبر، بإشراف المستشار مدحت مكي، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة حريق مصنع زيوت بمدينة السادس من أكتوبر.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.

وتبين مبدئيًا من خلال التحقيقات أن حجم الخسائر يصل لنحو 40 مليون جنيه، فيما أصيب في الحريق 4 شرطيين، حالتهم الصحية مستقرة حاليًا.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية الأولى، واستغرقت عملية إطفاء الحريق نحو 3 ساعات.