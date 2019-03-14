«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

14 مارس 2019 - 05:22 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة تالقدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غد السبت على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.