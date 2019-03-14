موعد مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا

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مصر

نيجيريا

المصريون

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، موعد مباراة المنتخب الوطني الودية أمام منتخب نيجيريا.

وتنطلق مباراة الفراعنة أمام منتخب النسور الخضراء يوم 26 شهر مارس في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بعد خوض المنتخب مباراته الأخيرة أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، يوم 23 من الشهر الجاري.

وراعى الجانب المصرى ألا يتعارض موعد مباراة نيجيريا مع مباراة المنتخب الأولمبى المصرى مع نظيره الهولندى فى نفس اليوم، والتى تقام الأخيرة فى الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، في اطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لخوض كأس أفريقيا تحت 23 سنة والتي تنظمها مصر في شهر نوفمبر 2019، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطنى سينطلق الأحد المقبل ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجارى لخوض مباراة 23 من نفس الشهر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قبل التوجه إلى نيجيريا لخوض ودية 26 مارس.


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