حينما قال مبارك لـ بوش: "سلملي على أبوك"

14 مارس 2019 - 05:42 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يتعمد مضايقة نظيره الأمريكي جورج بوش الابن، بإرسال السلام معه لأبيه الرئيس الأمريكي الراحل.

وأضاف "الفقى"، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأربعاء، "سمعت رواية محبش أقول مصدرها إن مبارك كان بيستفز جورج بوش الابن في التليفون ويقول له سلم لي على أبوك، وكانت واجعاه قوي، أنا مش عيل يعني، أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومبارك كان عنيد، لما عرف إنها بتضايقه صمم يقولها كل مرة، لأنه مكنش خضوع".

وأكد أن الجانب الأمريكي لم يكن متحمسًا لمسألة التوريث في عهد مبارك، الذي لم يكن طيعًا معهم بدوره، لافتًا إلى أنه عندما تولى السفير الأمريكي فرانك ويزنر ذو الاهتمامات الأفريقية مهامه في مصر، كانت الإدارة الأمريكية تريد للدور المصري أن يخرج من النطاق العربي إلى النطاق الأفريقي.

وتابع: "ده المفهوم اللي كان عند الأمريكان، يعني خليك قيادة أفريقية، وملكش دعوة بالعالم العربي، هما حاولوا يعملوا ده، وكانت نظرتهم مختلفة من عصر لعصر".

ولفت إلى أن كراهية الجانب الأمريكي للرئيس جمال عبد الناصر كانت ضخمة للغاية، بينما كان إعجابهم بالرئيس السادات شديدًا، متابعًا: "لدرجة إن كارتر قاله لو اترشحت قصادي إنت اللي هتنجح".