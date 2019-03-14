» شبيبة الساورة: نخشى الحكم التونسي أكثر من الأهلي

14 مارس 2019 - 05:47 م

أبدى محمد زرواطي، المتحدث الإعلامي لفريق شبيبة الساورة الجزائري، قلقه من التونسي صادق السلمي، حكم مباراة الفريق أمام الأهلي، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال «زرواطي» في تصريحاته لوسائل الإعلام بمطار الجزائر العاصمة، قبل التوجه إلى مصر: "نخشى الحكم التونسي صادق السالمي أكثر من لاعبي الأهلي، وتلقينا عدة تحذيرات من هذا الحكم، ووصلتنا عدة رسائل من تونس ومصر، تشير إلى ضرورة أخذ احتياطاتنا من هذا الحكم، الذي تكلف بإدارة 3 مباريات لفريق الأهلي من أصل 4 على ملعبه هذه النسخة، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف: "نعاني دائمًا من التحكيم، خاصة وأننا لا نملك الخبرة، مقارنة بأندية أخرى، لكننا سنلعب من أجل العودة بنتيجة تمكننا من التأهل، ونسعى لتشريف الجزائر، وثقتي كبيرة في التشكيلة الحالية من اللاعبين للعبور إلى ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا".