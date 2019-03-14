عامل يشعل النيران في نفسه بكفر الشيخ

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خالد الشرقاوي - متابعات

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كفر الشيخ

عامل

يشعل النيران في نفسه

شهدت قرية شباس الشهداء بمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة حيث أقدم عامل خردة على إشعال النيران فى نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقي اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بوصول "ا. ع. أ 31" سنة إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الأولى والثانية والثالثة بنسبة 40%.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد أيمن بكرى رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، أن المصاب أشعل النيران في نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة "اكتئاب" بأرض والده بسبب خلافات عائلية ولا توجد شبهة جنائية.



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