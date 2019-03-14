» ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه عن الضرائب

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خالد الشرقاوي - متابعات

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الداخلية

الضرائب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ممثل قانونى لشركة استيراد وتصدير لقيامة بإخفاء قرابة ملياري جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، قيام المدعو "حسانين .م.م "ممثل قانونى لشركة استيراد وتصدير" - كائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – بمزاولة نشاط كبير فى مجال الاستيراد والتصدير، مُحققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة ، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة ، بالمخالفة لأحكام القانون.

باستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015 حيث تبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ ( 1,892,315,380 مليار وثمانمائة اثنان وتسعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا ) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها ( 18,345,067 ثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة خمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون جنيهًا) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره ( 1,873,970,313 مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا) أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.



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