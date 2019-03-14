» ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه عن الضرائب

14 مارس 2019 - 05:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ممثل قانونى لشركة استيراد وتصدير لقيامة بإخفاء قرابة ملياري جنيه عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، قيام المدعو "حسانين .م.م "ممثل قانونى لشركة استيراد وتصدير" - كائنة بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – بمزاولة نشاط كبير فى مجال الاستيراد والتصدير، مُحققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة ، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة ، بالمخالفة لأحكام القانون.

باستكمال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ، أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من 2012 حتى 2015 حيث تبين أن تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ ( 1,892,315,380 مليار وثمانمائة اثنان وتسعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا ) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها ( 18,345,067 ثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة خمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون جنيهًا) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره ( 1,873,970,313 مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا) أخفاها عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.



