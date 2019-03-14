إخلاء سبيل صاحب كلب عقر سيدة وطفلتها بالقاهرة الجديدة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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كلب

إخلاء سبيل

القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل صاحب كلب عقر طفلة بالقاهرة الجديدة بكفالة 2000 جنيه.

وترجع الواقعة بتلقى الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع، بلاغا يفيد بتعرض طفلة للعقر من كلب ضال وأمر بسرعة التحرى عن الواقعة وملابساتها.

وبانتقال النقيب محمد عبد اللطيف معاون المباحث، لمكان البلاغ تبين أن الكلب بلدى وخاص بساكن أجنبى ويعمل مدرسا بالمدرسة البريطانية بالرحاب، ولديه كلبان يقوم بتربيتهم فى حديقة الشقة.

وقالت والدة الطفلة الضحية 6 سنوات، إنها أثناء توصيل نجلتها للمدرسة فوجئت بكلب يعقرها بالفخد الأيسر من الخلف وتعرضت الطفلة للإصابة.

تحرر محضر بالواقعة وحمل رقم 3594 جنح 2019، وتم العرض على النيابة التى أمرت  بتفريغ الكاميرات وضبط الكلب، وتوجهت سيارة الجهاز المتخصصة للكلاب وتم ضبط الكلب والتحفظ عليه.


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