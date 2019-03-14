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افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية أبريل المقبل بعد تطويرها

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في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، أبريل المقبل.

وقد أكد وزير الشباب والرياضة، أن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر، لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة أبو غالب، الوادي، السعودية، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي" ومن المقرر أن يتم افتتاحهم خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

وأضاف د.أشرف صبحي، أن من ضمن أهداف إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.



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