» أسطورة ميلان: «صلاح» قادر على القضاء على أي مدافع

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ايطاليا

المصريون

صلاح

أبدى أليساندور كوستاكورتا، أسطورة ميلان ونجم منتخب إيطاليا السابق، إعجابه بالقدرات الفنية والبدنية للنجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وقال «كوستاكورتا» في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي: «لقد كنت مدافعًا، ولكن إذا واجهت صلاح فسيتم إنهاكي ونفاد طاقتي خلال 45 دقيقة فقط، لأن صلاح يقوم بالمراوغة بالكرة كثيرًا خلال المباريات، وهو أمر مثير للإعجاب».

وحول الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، قال أسطورة ميلان: «لقد انتقدت الأموال التي أنفقها ليفربول للتعاقد معه بمبلغ 75 مليون إسترليني، ولم أكن أرى اللاعب ضمن المدافعين الكبار على مستوى العالم، ولكن مستوى فان ديك تطور كثيرًا، وأمام بايرن ميونخ منح ساديو ماني تمريرة مذهلة، كما أنه سجل لفريقه هدفًا مهمًا».


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