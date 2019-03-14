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وفاة رجل أعمال بسبب عملية تجميل استمرت 12 ساعة

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غرفة عمليات
غرفة عمليات

خالد الشرقاوي - متابعات

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وفاة

رجل اعمال

عملية تجميل

توفي رجل أعمال هندي في مدينة مومباء، بسبب عملية زراعة شعر استمرت نحو 12 ساعة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما، تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس، بعد خضوعه للعملية في عيادة خاصة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن رجل الأعمال توفى في اليوم التالي، بعد فشل الأعضاء المتعدد بسبب رد فعل تحسسي.

وأشار التقرير إلى أن الرجل "دفع مبلغ 500 ألف روبية، ما يعادل 7158 دولارا مقابل زراعة الشعر في عيادة خاصة بمنطقة شينشوكوكلي في مومباي".

وأبلغ الطبيب الجراح الذي أجرى العملية الشرطة أن المريض تلقى 3700 بصيلة شعر في جلسة واحدة، وزرع 9 آلاف بصيلة في عملية واحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الطبيب قد وافق على هذا الأمر أم لا.

واستمرت العملية لمدة 12 ساعة، إذ بدأت الجراحة يوم الجمعة، واستكملت في الساعة الثانية والنصف صباحا في اليوم التالي.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وحدوث تورم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، حيث يعتقد أنه عانى من صدمة الحساسية، وهي رد فعل تحسسي حاد ومميت.


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