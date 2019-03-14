«الخارجية» ترحب بإعدام قاتل السفير المصري في العراق

14 مارس 2019 - 06:31 م

رحبت وزارة الخارجية المصرية بصدور حكم من القضاء العراقي بالإعدام بحق المدانين في جريمة خطف واغتيال سفيرها الأسبق لدى بغداد إيهاب الشريف عام 2005.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "نرحب بحكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الكرخ في العراق، بحق مدانين اثنين شاركا في جريمة خطف السفير إيهاب الشريف، في بغداد في يوليو عام 2005، وقتله لاحقا".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية تصميمها على الاستمرار في مواصلة السعي لنيل كافة حقوق شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداء للوطن بضمان مثول المتورطين في هذه الجرائم البشعة أمام القضاء".

وأعربت الوزارة، عن "تقديرها للجهود المبذولة من قبل السلطات المعنية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع نظيرتها المصرية، لإنجاز العدالة بحق مرتكبي جريمة خطف واغتيال السفير المصري الأسبق في بغداد".

وأصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكمين بالإعدام على مدانين اثنين بالاشتراك في خطف السفير المصري السابق فى بغداد، إيهاب الشريف، في العام 2005.

وأضاف بيان لمجلس القضاء العراقي الأعلى، أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت" بحقهما.

واختطف السفير المصري لدى العراق، إيهاب الشريف، في بغداد، في يوليو عام 2005، بعد يومين فقط من وصوله إلى العاصمة العراقية، ليرأس البعثة المصرية هناك بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين القاهرة وبغداد حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل، بعد قطعها في العام 1991 بسبب اندلاع الحرب في الخليج.

وبعد أيام من اختفاء السفير، أعلنت مصر رسميا اغتياله الذي تبناه آنذاك تنظيم "القاعدة" في العراق، وهو الفرع العراقي من تنظيم "القاعدة"، الذي قاده حينها الأردني أبو مصعب الزرقاوي.