حبس 5 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

14 مارس 2019 - 06:31 م

أمرت نيابة مركز منوف في المنوفية برئاسة مصطفي حمزة رئيس النيابة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس 5 عاطلين وإخلاء سبيل 2 آخرين بعد ضبطهم خلال التنقيب على الآثار بعزبة عابدين.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف من القبض على 7 عاطلين خلال تنقيبهم عن الآثار بعزبة عابدين وبحوزتهما أدوات الحفر.