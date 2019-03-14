» مفاجآة.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي

14 مارس 2019 - 06:33 م

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع نجم الاسماعيلي على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات، وفقًا لما ذكره المعلق أحمد الطيب.

وكتب «الطيب» عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، «‏قريبًا جدًا وخلال أيام قليلة او ساعات (حبّة كريز) الاسماعيلى (الأصليّة) فى الزمالك — أصل الفن».

ولم يذكر معلق قنوات بي ان سبورتس، اسم من سينتقل من صفوف الدراويش الي القلعة البيضاء.