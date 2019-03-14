لأول مرة في تاريخها .. مصر تشارك في معرض باريس الدولي للكتاب

14 مارس 2019 - 06:36 م

تنفيذا لأجندة فعاليات عام مصر فرنسا الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشارك لأول مرة وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الكتاب ، القومي للترجمة ، صندوق التنمية الثقافية في معرض باريس الدولي للكتاب المقام في الفترة من 15 حتي 18 مارس الجاري .

صرحت بذلك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وأكدت إن الحضور المصري في معرض باريس الدولي للكتاب هذا العام 2019 يمثل جسرا للحوار الفكري بين المبدعين المصريين ومثقفي العالم ويشمل أيضا عدد من اللقاءات بين المثقفين المصريين ونظرائهم مؤكدة إن تواصل الفعاليات المتنوعة بين البلدين يعمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة ويعزز العلاقات بينهما .

من جانبه أوضح الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة إن الجناح الذي يحمل اسم جمهورية مصر العربية يضم عددا من الفعاليات الثقافية منها الندوات و حفلات التوقيع.

وأضاف المشاركة في معرض باريس هامة للغاية فهو معرض مفتوح للجمهور؛ حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على أحدث إصداراتنا ،كما يتم التواصل أيضا مع عدد من دور النشر الفرنسية للحصول على حقوق الملكية الفكرية لإصدارات جديدة للمركز ، وأيضا يساهم فى مشروع الترجمة العكسية من العربية إلى الفرنسية من خلال مشاركتنا في المعرض والاتفاق مع مجموعة من دور النشر .

ونوه الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن عرض العديد من العناوين والإصدارات الخاصة بالهيئة التي حققت نجاحا في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وأضاف إن تلك المشاركة تعد انجاز ا جديدا للثقافة المصرية في مجال المعرفة وتبادل الثقافات و تطرح أفكارا متبادلة كما تبرز الحراك الثقافي بين مصر والعالم.