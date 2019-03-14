  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية» ترحب بإعدام قاتل السفير المصري في العراق

مبارك وبوش

حينما قال مبارك لـ بوش: "سلملي على أبوك"

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ العالم بسد جديد غير «النهضة»

وسيم يوسف

داعية إماراتي يُشكك في«البخاري» وصحفي إسرائيلي يرد

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بالبنوك

بوينغ 737

«بوينج» تعلن وقف طائرات 737 بجميع دول العالم

صورة منتشرة من الفيديو

تفاصيل جديدة ومفاجآت في فيديوهات «عنتيل المحلة»

مميش

مهاب مميش: وقعنا عقودًا تجاوزت مليار دولار

الأرصاد

«الأرصاد»: أمطار على هذه المناطق غدًا

كلب

إمبراطورية الكلاب في مصر.. خارج القانون

برلماني يطالب شركات البترول بمطروح بتعيين العمالة من نفس المحافظة

الحياة السياسية

النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن مطروح
النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب عن مطروح

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تمنع مرور طائرات "بوينج 737" بمجالها الجوي

#

وزير البترول يبلغ السيسي بنبأ سار

#

عروض عالمية للتنقيب عن الغاز في مصر

#

الملا: شركات نفط أمريكية تبدي اهتماما بمشروعات في مصر

تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح،  باقتراح برغبة بشأن إلزام شركات البترول بتعيين العمالة فى محافظة مطروح من نفس المحافظة.

وقال العميري في بيان صحفي له، لابد أن تكون هذه سياسة عامة لكل الشركات أن يتم استيفاء أعداد العاملين من المحافظات الكائن بها هذه الشركات، وإن لم يكن هناك تخصصات يتم الاستعانة بالمحافظات الأقرب فالأقرب وهكذا.

وأوضح العميري ، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود ايجابي لكافة الأطراف سواء للشركات أو للعاملين، فلن تكون الشركة ملزمة بصرف بدلات سفر وتنقل وما إلى ذلك، وهذا يعنى توفير إيرادات للخزينة العامة بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستزيل الاحتقان خاصة وأن أبناء المحافظة الذين لا يجدون فرص عمل ويتم الاستعانة بتعيين عمالة من محافظات أخرى وعدم النظر إليهم.

 ولفت إلى انه لا مانع على الإطلاق من الاستعانة بالتخصصات غير الموجودة ولكن العمالة لابد أن تكون من نفس المحافظة حتى لا يفسر البعض الكلام بشكل غير منضبط.

وطالب "نائب مطروح" إحدى شركات الغاز بعمل مقر لها فى محافظة مطروح وتشغيل عدد من انباء المحافظة وذلك بعدما وصل عدد المشتركين إلى 15 ألف مشترك، لافتا إلى أن المحافظة تشهد اهتمام وطفرة حقيقية من قبل القيادة السياسية وانها مستقبل المنطقة الغربية، وعلى الحكومة ان تترجم هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن يكون هناك 15 ألف مشترك فى خدمة الغاز والطبيعيى ولا يوجد مقر للشركة معين به عدد من أبناء المحافظة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الجمعة.. الزمالك يطير إلى الجزائر لمواجهة «حسين داي»
» الحكومة الجزائرية تدعو المعارضة للحوار
» «الشيوخ الأمريكي» يصدم ترامب
» علاقة محرمة وسرقة هاتف.. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل فتاة
» مفاجآة.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي
» أسطورة ميلان: «صلاح» قادر على القضاء على أي مدافع
» ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه عن الضرائب
» شبيبة الساورة: نخشى الحكم التونسي أكثر من الأهلي
» خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في المعصرة
» تفاصيل اجتماع «البعثة الأممية» في ليبيا مع أعضاء قوة حماية طرابلس
» تركيا توجه طلبًا للسعودية بشأن خاشقجي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني