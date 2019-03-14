» علاقة محرمة وسرقة هاتف.. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل فتاة

14 مارس 2019 - 06:41 م

أدلى عاطلين متهمين بقتل فتاة قاصر بالتفاصيل الكاملة لارتكابهما الجريمة عقب القبض عليهما، وذكرا أن المجنى عليها تدعى "فرح.ه" 16 سنة ربة منزل، تربطها علاقة غير شرعية بهما.

وأشارا إلى أنه أثناء تردد الفتاة على شقة المتهم "محمود.خ" شهرته "أناكوندا" غافلته واستولت على هاتفه المحمول، فقام بالاشتراك مع المتهم الثانى " حمدى.أ" شهرته العسكرى، باحتجازها بمنزله وقيداها، وتعدا عليها بالضرب فى محاولة لإجبارها على الإفصاح عن مكان إخفاء الهاتف.

وذكر المتهمين، أن المجنى عليها أخبرتهما أنها رهنت الهاتف لدى أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بأوسيم، مقابل مبلغ 30 جنيه، فتوجهوا إلى المحل واستعادوا الهاتف، وعقب عودتهما واصلا الاعتداء عليها بالضرب بعصا خشبية والصعق بالكهرباء حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهمين أنهما عقب ذلك استأجرا عربة كارو ونقلا الجثة لمنزل والدة المتهم الأول وشقيقته، لإخفاء الجثة خشية افتضاح أمرهما، وتوجه المتهمين للتخلص منها بنهر النيل من أعلى كوبرى الساحل إلا أنه تم القبض عليهم.

وتم ضبط المتهمين أثناء تواجد ضابط من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة ومندوب شرطة بخدمتهما بالطوف الأمني أعلى كوبري الساحل، فتلاحظ لهما وقوف عربة كارو بجانب الطريق ترجل منها 3 أشخاص يحملون جوال بلاستيك قاموا بالتخلص منه بأحد فتحات الصيانة بالكوبري، فتوجها للمكان وبفحص الجوال تبين ظهور قدم آدمية منه، فطاردا المتهمين، وتم ضبطهم، وتبين أنهما المتهمين وبصحبتهما شقيقة أحدهما ، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.