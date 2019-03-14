  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
سامح شكري وزير الخارجية

«الخارجية» ترحب بإعدام قاتل السفير المصري في العراق

مبارك وبوش

حينما قال مبارك لـ بوش: "سلملي على أبوك"

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ العالم بسد جديد غير «النهضة»

وسيم يوسف

داعية إماراتي يُشكك في«البخاري» وصحفي إسرائيلي يرد

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار الدولار بالبنوك

بوينغ 737

«بوينج» تعلن وقف طائرات 737 بجميع دول العالم

صورة منتشرة من الفيديو

تفاصيل جديدة ومفاجآت في فيديوهات «عنتيل المحلة»

مميش

مهاب مميش: وقعنا عقودًا تجاوزت مليار دولار

الأرصاد

«الأرصاد»: أمطار على هذه المناطق غدًا

كلب

إمبراطورية الكلاب في مصر.. خارج القانون

«الشيوخ الأمريكي» يصدم ترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

الشيوخ الأمريكي" يقرّ مرشح ترامب وزيرًا للعدل

#

ترامب يفتح النار مجددًا على"الفيدرالي الأمريكي"

#

عضوة الكونجرس المسلمة تتهم ترامب بالعنصرية

#

«ترامب» يعين «هيذر ناويرت» سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

السعودية

أمريكا

ترامب

ايمن

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، فيما يمثل ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة دونالد ترامب الخارجية وتحالفه مع الرياض.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار ينص على أنه يتوجب على الرئيس "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو التي تؤثر عليها"خلال 30 يوما.

وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهوريين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.

وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونجرس.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2015 وأدت إلى مقتل آلاف اليمنين. وجراء الحرب عمت المجاعة مناطق كبيرة في اليمن، ويعاني ملايين اليمنيين من المجاعة.

وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة التي تستخدمها السعودية ويقدم الجيش الأمريكي دعما لوجيستيا واستخباراتيا للهجمات بدون طيار التي يشنها التحالف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الجمعة.. الزمالك يطير إلى الجزائر لمواجهة «حسين داي»
» الحكومة الجزائرية تدعو المعارضة للحوار
» «الشيوخ الأمريكي» يصدم ترامب
» علاقة محرمة وسرقة هاتف.. اعترافات صادمة للمتهمين بقتل فتاة
» مفاجآة.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الإسماعيلي
» أسطورة ميلان: «صلاح» قادر على القضاء على أي مدافع
» ضبط ممثل شركة لإخفائه 2 مليار جنيه عن الضرائب
» شبيبة الساورة: نخشى الحكم التونسي أكثر من الأهلي
» خفير وعامل وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها في المعصرة
» تفاصيل اجتماع «البعثة الأممية» في ليبيا مع أعضاء قوة حماية طرابلس
» تركيا توجه طلبًا للسعودية بشأن خاشقجي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني