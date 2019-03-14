» «الشيوخ الأمريكي» يصدم ترامب

14 مارس 2019 - 06:44 م

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، فيما يمثل ضربة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لسياسة دونالد ترامب الخارجية وتحالفه مع الرياض.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار ينص على أنه يتوجب على الرئيس "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو التي تؤثر عليها"خلال 30 يوما.

وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهوريين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.

وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونجرس.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2015 وأدت إلى مقتل آلاف اليمنين. وجراء الحرب عمت المجاعة مناطق كبيرة في اليمن، ويعاني ملايين اليمنيين من المجاعة.

وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة التي تستخدمها السعودية ويقدم الجيش الأمريكي دعما لوجيستيا واستخباراتيا للهجمات بدون طيار التي يشنها التحالف.