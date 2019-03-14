ضبط عاطل أنشأ أكاديمية وهمية لإصدار شهادات مزورة

14 مارس 2019 - 06:58 م

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية بالقاهرة واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد رصدت انتشار الكيانات التعليمية الوهمية بمحافظتى القاهرة والجيزة –خلال الآونة الأخيرة – المنسوبة لبعض الجامعات المصرية والأجنبية وقيامها بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية أن وراء ذلك النشاط عاطل قام بإنشاء مركز تعليمى "وهمى " باسم"أكاديمية إستانفورد الدولية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وزعم أن الأكاديمية المذكورة تابعة لإحدى الأكاديميات الدولية (وأن المقر سالف الذكر خاص بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربى ) ويمنح درجة البكالوريوس التخصصى فى المجالات التعليمية المختلفة "عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة أربع سنوات" وأنه قد اتخذ من ذلك المقر وكرًا لتزوير الشهادات المنسوبة للأكاديمية المذكورة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لإحدى الوزارات بغية إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المذكور أستطاع من خلال الدعاية استقطاب المئات من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات التعليمية المتوسطة بزعم منحهم (شهادة البكالوريوس ) المعتمدة والموثقة وتقاضى مبالغ مالية تتراوح من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه من كل طالب عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر المركز الوهمى المشار إليه وبتفتيش ذلك المقر عُثر على شهادة منسوب صدورها للأكاديمية الدولية المنتسبة إليها الأكاديمية محل التحريات باسم وبيانات المتهم " محررة باللغة الإنجليزية " تُفيد حصول المذكور على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال "مزورة " و كارنيه منسوب صدوره إحدى دور الصحافة والنشر والإعلان باسم وصورة المتهم يُفيد أنه محرر صحفى بالمؤسسة المذكورة "مزور" و 50 شهادة تخرج (مؤهلات علمية مختلفة ) بأسماء أشخاص مختلفين ومحررة باللغة الإنجليزية ومنسوبة للأكاديمية الدولية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الوزارات "مزورة بالكامل ".