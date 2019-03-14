الجمعة.. الزمالك يطير إلى الجزائر لمواجهة «حسين داي»

14 مارس 2019 - 06:58 م

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض اللاعبين تدريبهم الأخير غدًا الجمعة في العاشرة صباحا، وذلك قبل السفر إلى الجزائر.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك عصر غدٍ الجمعة إلى الجزائر علي متن طائرة خاصة، لخوض المواجهة الفاصلة أمام نصر حسين داي، والتي يحتاج فيها الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الأحد المقبل بالجزائر فى الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.