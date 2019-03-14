مصر تقدم معونة دوائية إلى دولة النيجر

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قام السفير نبيل مكي سفير مصر لدى دولة النيجر بتسليم الجانب النيجري المعونة الدوائية التي قدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي يبلغ وزنها طناً وتتكون من 30 ألف علبة دواء من نوعيات مختلفة لمكافحة مرض الكوليرا، وذلك بحضور عدد من كبار مسئولي وزارة الصحة النيجرية.

أكد السفير المصري أن المعونة الدوائية تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بدولة النيجر، في حين أعرب الجانب النيجري عن تقديره لتقديم مصر الدعم لبلاده في مجال الصحة.

جدير بالذكر أن المعونة الدوائية التي قدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تأتي في إطار دعم الجهود التي تقوم بها دولة النيجر في مكافحة مرض الكوليرا.


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