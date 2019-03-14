وزير الشباب والرياضة الغاني يرأس وفد بلاده بأسوان

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أعرب وزير الشباب والرياضة الغاني "إيزاك كوامي أسيامه" عن تطلعه لزيارة أسوان، عاصمةً للثقافة الإفريقية لعام 2019، لتمثيل بلاده في ملتقى الشباب العربي والإفريقي المُقرر عقده هناك خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الغاني للسفير عماد حنا سفير مصر في أكـــرا، حيثُ أعرب الوزير عن تهنئته لمصر بمناسبة تقلدها رئاسة الاتحاد الإفريقي، مُثمناً ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بشباب القـــارة باعتبارهم قادة المُستقبل وصُنّاع قرارها.

وأضافَ أن وزارته تابعت باهتمام فعاليات منتدى شباب العالم الأخير، والتوصيات التي تمخضت عنه، مُشيراً إلى أن أنظار العالم توجهت جميعها إلى مصر لمتابعة هذا الحدث الضخم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مستهل شهر نوفمبر من العام الماضي، وتتجه مرةً أخرى بأبصارها إلى مدينة أسوان لمتابعة ملتقى الشباب العربي والأفريقي التي تحرص غانا على المشاركة الفعالة في جلساته.

من جانبه، أكد السفير عماد حنا على الأهمية التي توليها القيادة السياسية في مصر، لصقل الشخصية الإفريقية المُتمثلة في شباب القارة السمراء، وبناء جسور التواصل فيما بينهم، من خلال خلق منصات للحوار وتبادل الخبرات والرؤى بين هؤلاء الشباب كسبيل للتقارب والتواصل ما بين شعوب القارة.


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