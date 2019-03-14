مركز القاهرة ينظم دورة تدريبية حول نزع السلاح للكوادر الإفريقية

14 مارس 2019 - 07:10 م

ينظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت السويدية ،دورة تدريبية تأسيسية للكوادر الأفريقية حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وذلك في الفترة من 10-16 مارس 2019.

وقد صرح أشرف سويلم مدير مركز القاهرة، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وتهدف الي تحقيق الملكية الأفريقية للبرامج في هذا المجال من خلال تفعيل المنظومة الأفريقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بما في ذلك التوجيهات العملياتية الإرشادية للاتحاد الإفريقي، والتي تتناول الجوانب الموضوعية المختلفة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في السياقات التي يتم فيها نشر عمليات حفظ السلام وتغطي موضوعات الاطر الوطنية، واعادة الدمج، والاحتجاز، وذلك في إطار تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 وخارطة طريق اسكات البنادق لعام 2020.

كما يهدف التدريب الي تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في موضوعات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، عن طريق سد الفجوة بين الأطر المعيارية للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع استطلاع فرص الاستفادة من مخرجات هذا التدريب في دفع الجهود الأممية الحالية لمراجعة وتحديث الدليل الإرشادي للأمم المتحدة في هذا المجال، والتي يلعب مركز القاهرة دوراً محورياً فيها في إطار رئاسته للمجموعة الدولية للتدريب على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بالإضافة الي مساهمته الموضوعية في تطوير ومراجعة التوجيهات العملياتية الارشادية للاتحاد الافريقي.

ويشارك في الدورة التدريبية مسئولون من اللجان الوطنية والوزارات المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من 11 دولة أفريقية هم مصر والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو والكونغو الديمقراطية والنيجر وبوركينا فاسو وجنوب السودان والسودان ورواندا ونيجيريا؛ بالإضافة إلى مسئولين من عمليات حفظ السلام الأممية ومنظمات إقليمية مثل المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمي ولجنة حوض بحيرة تشاد.

ويتولى عملية التدريب مجموعة مختارة من المدربين والعاملين الميدانيين، بما في ذلك خبراء من إدارة الشئون السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.