القنصل العام في سيدني يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

14 مارس 2019 - 07:14 م

استقبل قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد ،البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، حيث يفتتح كنيسة سان مارك، وهي أول كنيسة للأقباط الكاثوليك بسيدني يوم السبت القادم، ثم سيقوم بعد ذلك بزيارة العائلات القبطية الكاثوليكية في سيدني، وحضور لقاءات مع الشباب والأطفال.

وأقام عابد مأدبة عشاء على شرف البطريرك بمقر إقامة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، وذلك بحضور بعض رموز الجالية المصرية خاصة من الأقباط الكاثوليك.

وهنأه عابد على افتتاح الكنيسة، ومتمنياً له زيارة موفقه وناجحه. كما أكد على استمرار تعاون القنصلية مع الأب أندراوس فرج راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك في سيدني.

ونوه القنصل العام إلى أهمية دور الكنائس المصرية في المهجر، والتي تربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بالوطن الأم من خلال القيم المصرية السمحة، والمتمثلة في المبادئ السامية للأديان السماوية. وأشار إلى ضرورة استمرار تشجيع الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشباب للتواصل مع القنصلية بهدف الترويج للرحلات التي تنظمها وزارة الهجرة المصرية لأبناء الجيلين الثاني والثالث إلى أرض الوطن، موضحاً أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية كان لها دوراً هاماً في نجاح الرحلة الأولى التي قامت القنصلية بتنظيمها لأبناء الجيلين الثاني والثالث في سيدني.

وأضاف القنصل العام بأن البطريرك إبراهيم إسحاق قد عبر عن امتنانه للقنصلية، مشيراً إلى أنه يوجه دائماً بضرورة حرص الكنائس في الخارج على التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية، ومعرباً عن سعادته بأن التعاون بين القنصلية العامة في سيدني والكنيسة القبطية الكاثوليكية قد أثمر عن نجاح الزيارة التي قام بها أبناء الجيلين الثاني والثالث إلى مصر، ومؤكداً على أهمية العمل على دوام التواصل من أجل تحقيق نجاحات مماثلة.