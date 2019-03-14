«ديشامب» يعلن قائمة فرنسا لمباراتي مولدوفا وأيسلندا

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أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة الديوك استعدادًا لمباراتي مولدوفا وأيسلندا يومى 22 و25 مارس الجارى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "2020".

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالى: ىهوجو لوريس، ألفونس آريولا، ستيف مانداندا فى حراسة المرمى، لوكاس دين، بنيامين بافارد، رافائيل فاران، برنسيل كيمبيمبي، جابرييل سيديبي، كورت زوما، لايفين كورزاوا،  صامويل أومتيتي، نجولو كانتي، بول بوجبا، بليز ماتويدي، موسى سيسوكو، تانجي ندومبيلي.

كما ضمت قائمة منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي كلاً من: كينجسلي كومان، أنطوان جريزمان، فلوريان توفان، نبيل فقير، أنتونى مارسيال، أوليفييه جيرو، وكيليان مبابى.


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