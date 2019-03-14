تعليق مثير لـ«إبراهيم عيسى» عن أزمة «صلاح»..ما علاقة«أبوتريكة»؟

أمير سعد
أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بالنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، واصفا إياه بأنه أعظم لاعب مصري في التاريخ بكل المعايير والألقاب والإنجازات.
وكتب «عيسى» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن «محمد صلاح 26 عامًا، وفي مثل هذا السن كان أبو تريكة لا يزال لاعبًا في الترسانة».
وتعرض اللاعب محمد صلاح، خلال اليومين الماضيين، لانتقادات قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تصريحات صحفية أدلى بها، عن المكانة المصرية والعربية والإفريقية التي وصل إليها، وهو ما تسبب في اتهام البعض له بالغرور.
محمد صلاح هو أعظم لاعب مصري في التاريخ بكل المعايير والألقاب والانجازات ، وبالمناسبة محمد صلاح 26عاما وفي مثل هذا السن كان ابوتريكة لايزال لاعبا في الترسانة !— ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) 14 مارس 2019
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