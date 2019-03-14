أول قرار من المحكمة تجاه فتاتين ظهرتا في فيديو إباحي مع عنتيل المحلة

14 مارس 2019 - 07:59 م

قرر المستشار محمد السعيد قاضي معارضات محكمة جنح مركز المحلة، تجديد حبس كل من"ش.ب"، "ا.ا" 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب ظهورهن فى فيديوهات جنسية مع شخص يدعى "إسماعيل.ا" وشهرته" أشرف.ا"، بعد قيامهن بممارسة الرذيلة معه وقيام شخص يدعى"م.ف.م" وشهرته" الدكش" بنشر الفيديوهات بعد مغافلة الجاني، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وقدم فيه دفاع المتهم الهارب (إسماعيل. أ) حافظة مستندات تضم شهادة بأن المتهم الهارب يعانى من اضطرابات عقلية، كما تقدم محامى المتهمة "ش.ا" بطلب للمحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، يطلب فيه عرضها على مستشفى المحلة العام لكونها حامل وعلى وشك وضع جنينها.

وكان وكيل نيابة مركز المحلة قد أمر بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بتفريغ 13 مقطع فيديو، للسيدتين وسماع أقوالهن أمام وكيل النيابة، واعترافهن بارتكاب الواقعة.

وكانت قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"إسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات الجنسية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال.



