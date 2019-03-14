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تحطم طائرة إسرائيلية قرب القدس

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تحطم طائرة (أرشيفية)
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وكالات

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القدس

طائرة عسكرية

تحطم

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الخميس، بتحطم طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هليكوبتر"، صباح اليوم، الخميس، في مستوطنة بيت شيميش، التي تقع بالقرب من مدينة القدس.

وأوردت القناة أن الطائرة اصطدمت بشجرة كبيرة، لم يرها قائد الطائرة، نتيجة لظروف الجو المتقلبة، فجر اليوم، فاصطدمت طائرته بتلك الشجرة، دون وقوع إصابات تذكر.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة الإسرائيلية العسكرية من طراز "بلاك هوك UH-60 "، وبأن قائدها لم ير الشجرة، التي تقع بالقرب من محيط الإقلاع والهبوط، فاصطدم بها، خاصة بمحركها الأكبر.

وأوضحت القناة العبرية أنه يتبين من التحقيق الأولي في تحطم الطائرة الهليكوبتر العسكرية الإسرائيلية أن الطيار أو قائد الطائرة أقحم نفسه في منطقة أشجار تتميز بارتفاع أشجارها، وبأنه كان يتوقع في حالة الهبوط تلك أن تكون هناك حالات إصابات كثيرة، لكن الحادث خرج دون إصابات بعد نجاة قائدها، دون تحديد عدد ركاب الطائرة نفسها.


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