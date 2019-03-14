«يدعو للزندقة»..هجوم سلفي على «الحلاج» قبل عرضه في رمضان

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حسن عاشور

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مسلسل

سلفيون

الحلاج

شن سلفيون ، هجوما كبيرا على مسلسل الحلاج الذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم ، ويتناول المسلسل سيرة الصوفي الشهير الحسين بن منصور الحلاج  في إطار تاريخي تخيلي.

الداعية السلفي حسين مطاوع ، انتقد المسلسل الذي سيتم عرضه رمضان القادم قائلا إنها دعوة صريحة للزندقة يتم الإعداد لها من خلال أحد المسلسلات الذي يتم تصويره الآن ليعرض في شهر رمضان ، يتحدث عن أحد زنادقة وأساطين التصوف المتقدمين وهو الحلاج .

وأضاف، الحلاج هو انتسب للتصوف ،وتعلم السحر واشتغل به ،وأصطنع خوارق بالسحر وادعى الكرامات ،و نادى بالحلول والإتحاد ،وأدعى أنه إله ،وتم الحكم عليه بالكفر وتم صلبه ،تبرأ منه الصوفية(والله أعلم)والبعض أيده

من جانبه طالب الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة ، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمنع عرض المسلسل.

وأضاف، الحلاج قُتل بعدما ارتد عن الإسلام وأشاع الفساد في الأرض ، وقد أجمع علماء عصره على قتله بسبب ما يقوله من الكفر والزندقة ، ولما ذهبوا به إلى القتل قال لأصحابه : لا يهولنكم هذا ، فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يومًا ؛ فقُتل ولم يَعُدْ.

وتابع :"الحلاج تعلم السحر بالهند ، وكانت له حيل شيطانية ليجذب بها جهلة الناس ويستميلهم ليظنوا أنه من أولياء الله الصالحين ، وقد ادعى الحلاج النبوة ، ثم زعم أنه هو الله ، فكان يقول صراحة : أنا الله ، ويقول بالحلول والاتحاد وأن الله تعالى قد حَلَّ فيه ، وصار هو والله شيئًا واحدًا.

وأكد إن عقلاء الصوفية تبرؤوا من الحلاج ورفضوا أن يكون منهم ، وقد ذمه الجنيد وغيره ، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته التي ذكر فيها كثيرًا من مشايخ الصوفية. ، وقد أظهر ابن كثير سروره بمقتل الحلاج الزنديق ، ومدح ابن كثير القاضي الذي حكم بقتله ، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية كفر الحلاج وكُفر من اعتقد ما يعتقده الحلاج من الضلالات التي قتل بسببها.

وشدد على ضرورة أن يرفض كل مسلم غيور على دينه تزييف التاريخ الإسلامي وإظهار الحلاج بمظهر المسلم ، وعلى الإعلام أن يُظهر حقيقة الحلاج وما فيها من كفر ورِدة وزندقة.

من جانبه أكد سامي عبد الحفيظ ، القيادي بالدعوة السلفية، أن المسلسل خطوة في طريق تسويق التصوف بين عامة الناس على أن الصوفية هي البديل المدعوم دوليا في هذه المرحلة.

وأضاف ، أجمع علماء عصره على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة .

وأشار إلى أن الحلاج ادعى النبوة ، ثم تَرَقَّى به الحال أن ادعى أنه هو الله . فكان يقول : أنا الله . وأمر زوجة ابنه بالسجود له . فقالت : أو يسجد لغير الله ؟ فقال : إله في السماء وإله في الأرض .

و كان يقول بالحلول والاتحاد . أي : أن الله تعالى قد حَلَّ فيه ، وصار هو والله شيئاً واحداً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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