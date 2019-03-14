ملتقى الشباب العربي الإفريقي فرصة لتبادل الخبرات والثقافات

14 مارس 2019 - 08:17 م

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019، يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف شباب الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى إظهار الصورة الجيدة للعالم بأن مصر دولة أمنه مستقرة، قادرة على استضافة الشباب من مختلف دول العالم، مما يساهم في تشجيع وترويج العملية السياحية في مصر.

وأضاف الهمامي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد جمع النماذج الناجحة من شباب القارة الإفريقية والدول العربية على أرض مصر بعدما نجحت تجربة منتدى شباب العالم وفاقت جميع التوقعات، مشيرًا إلي أن حوار الرئيس السيسي مع هؤلاء الشباب دائمًا ما يكون مثمرًا في مختلف المجالات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلي أن هناك اهتمام وحرص من الرئيس السيسي منذ تولية الرئاسة على التواصل مع الشباب وتبادل وجهات النظر معهم وتأهيلهم للقيادة وصنع القرار، داعيا إلى ضرورة وضع توصيات المنتدى لتكون موضع التنفيذ والاهتمام.