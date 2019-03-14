برلماني: ملتقى الشباب العربي الإفريقي يرسخ للسلام

14 مارس 2019 - 08:19 م

قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019 في أسوان، يعد فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر في كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور في كافة المجالات.







وأضاف هيكل، أن ملتقى الشباب العربي الإفريقي يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضي قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفه عامة وبصفة خاصة لمحافظة أسوان عاصمة الشباب.



