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مذكرة عاجلة لوزيرة الصحة بخصوص مستشفى حميات زفتى

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تقدم صبرى جاد، القيادى بحزب المحافظين فى محافظة الغربية بمذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وكذلك إلى محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، بخصوص مستشفى حميات زفتى.

وطالب القيادى بحزب المحافظين، وزارة الصحة بضرورة تفعيل قرار صيانة وتطوير المستشفى والمعامل الخاصة بها بعد وقف القرار الخاص بتحويل مستشفى حميات زفتى إلى قسم حميات تابع لمستشفى زفتى العام، وكذلك سرعة إنشاء وحدة للفيروسات الكبدية.

وكذا طالب، "جاد"، السادة المسئولين فى وزارة الصحة بالعمل على تطوير مستشفى الحميات حسب الخطة المطروحة والمقررة من قبل الوزارة.

وأكد على ضرورة تفعيل القرار المطروح من الوزارة بالتطوير للتسهيل على أهالى المحافظة بأكملها، لأن الغربية لا يوجد بها سوى 3 مستشفيات حميات وهما حميات طنطا وحميات المحلة وحميات كفر الزيات.


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