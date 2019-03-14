» الأهلي يعلن جاهزية "معلول" لمواجهة شبيبة الساورة

14 مارس 2019 - 08:25 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية على معلول الظهير الأيسر للفريق لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إراحة اللاعب اليوم من التدريبات الجماعية، حيث أدى اللاعب مرانا خفيفا في الجيم، وأعقبه تدريبات جري خفيف حول الملعب، من أجل إراحته قبل مواجهة بطل الجزائر.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غد الجمعة على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.