  • الخميس 14 مارس 2019
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
أدوية السرطان

تحذيرات واسعة من «الصيدليات الإلكترونية»

تواضروس

بيان من الكنيسة للرد على أنباء «محاولة الانقلاب» على البابا

الأرز

لهذا الأسباب.. الحكومة تتراجع عن تقليل مساحة الأرز

مسلسل الحلاج

«يدعو للزندقة»..هجوم سلفي على «الحلاج» قبل عرضه في رمضان

إنشاء أكبر صيدلية لصرف الأدوية مجانًا لغير القادرين

«الصحة» تحذر من تناول هذا العقار

أرشيفية

أول قرار من المحكمة تجاه فتاتين ظهرتا في فيديو إباحي مع عنتيل المحلة

ترفيه الموظفين

«تدليع الموظفين» آخر صيحة لرفع الكفاءة

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ العالم بسد جديد غير «النهضة»

قنوات مصرية

سر انقطاع البث بشكل مفاجئ عن معظم القنوات المصرية

ابراهيم عيسى

تعليق مثير لـ«إبراهيم عيسى» عن أزمة «صلاح»..ما علاقة«أبوتريكة»؟

الأهلي يعلن جاهزية "معلول" لمواجهة شبيبة الساورة

الرياضة

على معلول
على معلول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شبيبة الساورة: نخشى الحكم التونسي أكثر من الأهلي

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

#

برنامج تأهيلى لـ "الشناوى" لمباراة شبيبة الجزائري

#

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لشبيبة الجزائري

المصريون

الاهلى

على معلول

شبيبة الساورة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  جاهزية على معلول الظهير الأيسر للفريق لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي إراحة اللاعب اليوم من التدريبات الجماعية، حيث أدى اللاعب مرانا خفيفا في الجيم، وأعقبه تدريبات جري خفيف حول الملعب، من أجل إراحته قبل مواجهة بطل الجزائر.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غد الجمعة على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. تسريب قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا
» صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات
» ريال مدريد يضم أولى صفقاته الصيفية
» إصابة 15 عاملا بسبب سقوط سيارة بترعة في البدرشين
» «الرقابة الإدارية» تضبط مسئولًا بميناء دمياط بتهمة الرشوة
» الدوري الأوروبي.. بث مباشر لمباراة آرسنال «النني» ورين
» فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر
» مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم نجم برشلونة
» الأهلي يعلن جاهزية "معلول" لمواجهة شبيبة الساورة
» "العموم البريطاني" يرفض استفتاء ثانيًا على "بريكست"
» تحطم طائرة إسرائيلية قرب القدس

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية