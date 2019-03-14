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"العموم البريطاني" يرفض استفتاء ثانيًا على "بريكست"

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مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني

وكالات

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استفتاء

مجلس العموم البريطاني

بريكست

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، التعديل الذي يدعو إلى استفتاء ثاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 85 صوتا مقابل 334 صوت.

وكان التعديل الذي قدمته المشرعة سارة وولاستون سيكلف رئيس وزراء المملكة المتحدة بالسعي لتمديد المادة 50، وإجراء تصويت علني على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو ترك "الشروط التي يحددها البرلمان".

وأعلن رئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، أمس الأربعاء، أن حزبه سيصوت برفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في التصويت المقرر اليوم الأربعاء.

وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء، أمس الثلاثاء، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.

ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.


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