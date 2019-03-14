» مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم نجم برشلونة

14 مارس 2019 - 08:37 م

صرف مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي النظر عن التعاقد مع الكرواتى إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الفترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن استمرار النجم الفرنسى بول بوجبا فى صفوف الشياطين الحمر بعدما كان يهدد بالرحيل بسبب خلافاته مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، هو السبب الرئيسى فى التراجع عن الاهتمام بضم راكيتيتش.

أضافت الصحيفة أن توهج بوجبا مع مان يونايتد مع تولى النرويجى أولى جونار سولشاير المهمة خلفا لمورينيو، جعله النادى يصرف النظر عن ضم راكيتيتش.

أشارت الصحيفة إلى أنه مازال يهتم فريقى باريس سان جيرمان الفرنسى وإنتر ميلان الإيطالى، بالتعاقد مع راكيتيتش فى حال تم موافقة برشلونة على رحيله.