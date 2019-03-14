"فيس بوك" يعلن عودة الخدمة بنسبة 100 %

14 مارس 2019 - 08:39 م

أعلنت إدارة شركة "فيس بوك" عودة الخدمة بنسبة 100%، بعد ساعات من الخلل الذى أصاب الموقع بالشلل، معربة عن أسفها لملايين المستخدمين فى العالم.

وقال متحدث باسم فيسبوك، إنهم بذلوا جهودا كبيرة لاستعادة خدماتها بالكامل بعد الانقطاع الجزئي في مختلف أنحاء العالم، مما أثار موجة من الشكاوى على الإنترنت.

وأشار إلى أن السبب وراء ذلك الخلل، هو وجود مشكلة في الخادم الخاص به، وأن التحقيق لا يزال مستمرا في التأثير الكامل للعطل الواقع على خدماته، بما في ذلك إمكانية رد النقود للمعلنين، وفقا لرويترز.

ووصل عدد البلاغات على موقع "داون ديتيكتور" الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية ذروته فوق مستوى 12 ألف بلاغ، وتراجع تدريجيا إلى 200 صباح اليوم، لكن قدرت تقارير إعلامية أعداد المتضررين من العطل بالملايين، من خلال الشكاوى على "تويتر".

ويعد هذا العطل هو الأطول في تاريخ فيسبوك، إذ كان آخر عطل في 2008، كان عدد المستخدمين نحو 150 مليون مستخدم، مقارنة بحوالي 2.3 مليار مستخدم شهريا في الوقت الحالي.