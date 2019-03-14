بيان من الكنيسة للرد على أنباء «محاولة الانقلاب» على البابا

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محمد فضل- متابعات

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أصدرت لجنة شئون الإيبارشيات المنبثقة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا اليوم، الخميس، نفت من خلاله أن يكون هناك تحركات داخل المجمع المقدس ضد البابا تواضروس الثاني، وقال البيان: «يعلن أعضاء لجنة شئون الإيبارشيات عن عظيم محبتهم وتقديرهم واعتزازهم واحترامهم الكامل لأبينا صاحب الغبطة والقداسة، البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدرين بكل اعتزاز وفخر أتعابه ومجهوداته الكبيرة لإعلاء قدر كنيستنا المحبوبة، ومصرنا الغالية».

وأضاف بيان لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس: «نحن نطمئن شعب كنيستنا أنه لا أساس من صحة الكلام غير المسئول من جهات غير معلومة الهوية، والذي يسيء إلى المجمع المقدس وشخص قداسة البابا، بل والكنيسة كلها، والتي جاءت في بعض الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يجب أن نعطيها أي قدر من الأهمية لعدم حقيقتها».

وتابع: «ونحن أعضاء لجنة شئون الإيبارشيات نرفض هذه الشائعات شكلا وموضوعا، طالبين من الرب إلهنا الصالح سلاما وبنيانا لكنيستنا بصلوات صاحب الغبطة البطريرك المعظم البابا تواضروس الثاني».

وجاء البيان بتوقيع كل من الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا تادرس مطران بورسعيد.

وكان موقع إخباري نقل عما وصفه بالمصادر الكنسية ، أن هناك أساقفة منتفعين، طامعين في الكرسي البابوي في البداية، ثم أصبح الأمر متعلقا بالتخلص من البابا الذي استطاع تحجيمهم ومواجهة ممرات المصالح التي ينتفعون منها .


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