» فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر

14 مارس 2019 - 08:53 م

تفتح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، غدا الجمعة، باب التقديم لمسابقة النقابة الثقافية في مجالات الأدب المختلفة، وحتى 30 يونيو المقبل، وذلك بمقر النقابة في منطقة الزمالك، مقابل رسم 200 جنيه، وتتراوح قيمة الجوائز المالية من 1500 إلى 20 ألف جنيه.. النقابة أعلنت شروط المسابقة وهي: "يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد الكتاب، لا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من أي مسابقة أخرى، لا يقبل العمل إلا من صاحبه، لا يجوز الطعن على النتيجة، لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات".

قيمة ونوعية الجوائز

وهي ثلاث جوائز بقيمة مادية مختلفة.

1- جائزة التميز

وهي 3 جوائز وقدر الواحدة 000 20 جنيه في «الشعر القصة القصيرة والرواية والنقد»

2-الجائزة السنوية

عددها 6 جوائز، كل منها بـ10 آلاف جنيه في «الشعر العامي والفصحى النقد الشعري رواية الخيال العلمي وأدب العرب القصة القصيرة، أدب الأطفال».

3- الجوائز خاصة

- عبد الغفار مكاوي في القصة وقيمتها 1500.

-حسن البندراي في النقد القصصي 5 آلاف.

- محمد سلماوى للنص المسرحي للشباب 5 آلاف.

ـ بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب 5 آلاف.

ــ يوسف أبو رية في القصة والرواية 5 آلاف.

لجان التحكيم

تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة.