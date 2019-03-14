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«الرقابة الإدارية» تضبط مسئولًا بميناء دمياط بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

خالد الشرقاوي - متابعات

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الرشوة

الرقابة الإدارية

ميناء دمياط

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بميناء العين السخنة، يديره 3 من مأموري الحركة ومديرهم ومستخلص جمركي وصاحب شركة، لإخلالهم بواجبات وظائفهم من خلال تزوير استمارات الكشف والمعاينة لعدد من الحاويات الخاصة بشركة الأخير، بغية إدخال بضائع محظور استيرادها إلى داخل البلاد والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة البالغ قيمتها حوالى 14,5مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.

كما نجحت الهيئة، في ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل تسهيله تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.


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