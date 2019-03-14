» إصابة 15 عاملا بسبب سقوط سيارة بترعة في البدرشين

14 مارس 2019 - 09:04 م

أصيب 15 عاملا في انقلاب سيارة ميكروباص، بترعة المريوطية في البدرشين، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعنية بالواقعة، على الفور انتقل رجال المرور وتم الدفع بونش لسحب السيارة من الترعة، وبالفحص تبين إصابة 15 عاملا بأحد المصانع بالتجمع الخامس.

وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من يد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات ما تسبب في انقلابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.