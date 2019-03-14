ناشئ الزمالك ينتقل إلى فيزبريم المجري

14 مارس 2019 - 09:05 م

وافق مسئولو الزمالك على إعارة يحيى خالد لاعب فريق كرة اليد بالنادي إلى صفوف فريق فيزبريم المجري لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة العالم الأخيرة بالدنمارك.

وحضر إلى القاهرة وفد من النادي المجري يقوده رئيس نادي فيزبريم ومدير عام النادي، وعقدوا جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحضور حسين لبيب نجم الزمالك الأسبق، والذي كان له دور كبير في تقريب وجهات النظر، إلى أن تم الاتفاق على إعارة يحيى خالد لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد.

وجاء اختيار نادي فيزبريم ليحيى خالد بناء على ترشيح من الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني الذي يتولى أيضا تدريب النادي المجري، وتعد هذه الخطوة مهمة للاعب الواعد، لاسيما أنها تأتي قبل موسمين من استضافة مصر لبطولة العالم 2021، وبالتالي يستفيد اللاعب والمنتخب من الناحية الفنية أيضا، حيث يشارك النادي المجري في دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة للاعب لاكتساب مزيد من الخبرات.