المصريين الأحرار: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان «مسيس»

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أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استيائه البالغ إزاء التقرير المسيس الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وأطلقت عليه تقرير ذات صلة بحقوق الإنسان على مستوى العالم.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تقرير الخارجية الأمريكية لا يمكن وصفه بأنه تقرير يخص أوضاع حقوق الإنسان ولاسيما أن التقرير لا ينطلق من مرجعية الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بينما هو تقرير سياسي.

وأكد الدكتور خليل فى بيان صحفى، أنه في اللحظة التى ينكر فيها تقرير يدعى أنه حقوقي أحد أهم ثوابت الأمم المتحدة في اعترافها باحتلال هضبة الجولان ويستبدلها في التقرير بمصطلح سيطرة فإنه يخط بيده شهادة عدم مصداقية.

واستطرد: إنه أنكر التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية كل التقارير التى أصدرتها الأمم المتحدة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطر خاصة أوضاع العمالة الوافدة وجاء التقرير في مفارقة غريبة ليشيد بدور قطر في تحسين أوضاع العمالة بها!"

وشدد "خليل"، على أن الجزء المخصص لمصر بالتقرير لا يعدو كونه ترديدًا لكلام مكرر ونمطى لا يتردد إلا على لسان المنظمات المعادية لمصر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ويتجاهل كل الإجراءات والخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهوهما الشامل.

واختتم الدكتور خليل تصريحاته قائلًا: "إنه على الخارجية الأمريكية أن تتلمس قدرًا من الموضوعية والمنهجية في حديثها عن الأوضاع الداخلية للدول".


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