» ريال مدريد يضم أولى صفقاته الصيفية

14 مارس 2019 - 09:18 م

أنهى مسئولو ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، إجراءات تعاقدهم مع البرازيلي إيدير ميليتو، لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2025.

ويلعب النجم البرازيلي الشاب في مركز قلب الدفاع، حيث بدأ مسيرته فى نادي ساو باولو البرازيلى وانتقل لبورتو البرتغالى فى موسم 2018-2019، بعد أن قدم موسما مميزا مع ساو باولو، حيث شارك فى 35 مباراة، وسجل 3 أهداف.

يبلغ ميليتو 21 عاماً وشارك مع بورتو فى 34 مباراة بالموسم الجارى وأحرز 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

يمكن ليمليتو أيضا أن يلعب كظهير أيمن، حيث شارك مع بورتو في ذلك المركز خلال7 مباريات تمكن من تسجيل هدف وحيد.

على المستوى الدولى فقد شارك ميليتو مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم تحت سن 17سنة خلال عام 2015، حيث شارك في 5 مباريات، ولم يتمكن من إحراز أي هدف فيهم بإلاضافة لعدم تلقية إنذارات أو بطاقات حمراء.

ولعب ميليتو مباراة واحدة مع المنتخب البرازيلي الأول في عام 2018.