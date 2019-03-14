» صورة.. تسريب قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

14 مارس 2019 - 09:28 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا لقرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تُقام ظهر غدًا، الجمعة، بمدينة نيون السويسرية.

وشهدت القرعة المُسربة العديد من المواجهات القوية والشرسة، تأتي على رأسها مواجهة برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي مواطنه توتنهام، فيما سيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ويصطدم أياكس الهولندي بليفربول الإنجليزي.