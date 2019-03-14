ندوة ثقافية تناقش فيلم الـ"الكيت كات" في الجامعة الأمريكية

14 مارس 2019 - 09:40 م

نظمت مدرسة السينما الاستقصائية بالجامعة الأمريكية أمس الأربعاء ، محاضرة بعنوان "السيناريو الدرامي وأثره على المجتمع".

حاضر خلال الندوة الناقد الفني الدكتور خالد عاشور ، حيث قام بتحليل فني لفيلم "الكيت كات" والذي قام ببطولته الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

حضر الندوة ، طلاب مدرسة السينما الاستقصائية بالجامعة الأمريكية، والمهتمين بصناعة السينما وعدد من المخرجين والفنانين.

تناولت الندوة ، تحليل كادرات المخرج الكبير داود عبد السيد خلال العمل الفني ، والإضاءة والسيكودراما التي تميز بها المخرج الكبير.

وقال الدكتور خالد عاشور ، إن فيلم الكيت كات من أهم أعمال داود عبد السيد مع فيلم ارض الخوف.

وأضاف ، الفيلم مأخوذ عن رواية مالك الحزين لإبراهيم أصلان، مشيرا إلى ان الفيلم قصة الشيخ حسني الكفيف، والذي رغم إعاقته يعتبر الشاهد الأكثر رؤية لما يدور حوله في المنطقة التي يعيش فيها وسط المبصرين،وان الاعمي الحقيقي هو فاقد البصيرة لا البصر.