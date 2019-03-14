«فيفي عبده»: صلاتي حاجة والشغل حاجة تانية

14 مارس 2019 - 09:49 م

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها لم تكن تفهم مصطلح كلمة "الإخوان المسلمين" وكانت تعتقد أنها تعني أنهم إخوة لنا في الإسلام، لافتة إلى أنها لا تفقه كثيرًا في السياسة ولا تحب أن تتحدث عنها.

وأضافت عبده، خلال لقاء خاص عبر برنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "bbc "، مع الإعلامية جيزال خوري، مساء اليوم، أنها قامت بعمل حجة في بيت الله الحرام، وشعرت بالكثير من الروحانيات الجميلة، متابعة: "على فكرة أنا بصلي في البيت.. بس ده حاجة والشغل حاجة تانية".



