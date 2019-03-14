مصطفى الفقي: لا توجد دولة في العالم تحارب الإرهاب مثل مصر

14 مارس 2019 - 10:00 م

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" إنه لا توجد دولة في العالم تحارب الإرهاب مثل مصر، مؤكداً أن مصر دولة مميزة في عملية جمع المعلومات المخابراتية.



وأضاف "الفقي"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مصر قدمت معلومات للعالم قبل أحداث 11 سبتمبر، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأخذ بها.



وأوضح "الفقي"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يكن خاضعاً لأمريكا في السنوات الأخيرة، وأنه استطاع فتح حوار مع إسرائيل مباشرة دون المرور بأمريكا.



وكشف "الفقي" لبرنامج "يحدث في مصر"، أنه كان مرشحاً لزيارة إسرائيل في الاحتفال بمرور 25 عامًا على اتفاقية "كامب ديفيد"، إلا أنه هرب من الزيارة بادعاء المرض.

